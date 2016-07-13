У панамському аеропорту знайшли більше 340 кілограмів кокаїну
09:06, 13 липня 2016Світ
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Правоохоронні органи Панами конфіскували 342 кілограми кокаїну в міжнародному аеропорту Токумен.
У Панамі знайшли величезну партію кокаїну / panamaamerica.com.pa
Як передає ТАСС, в операції взяли участь співробітники поліції та підрозділів прокуратури по боротьбі з незаконним обігом наркотиків.
Партія кокаїну була виявлена у вантажному терміналі аеропорту на ділянці, де веде роботи компанія, що займається міжнародними перевезеннями.
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Ретельно замасковані пачки були заховані між двома тонкими сталевими листами.
За даними слідства, партію збиралися переправити в США і Європу.
Інформацію про затриманих не було оприлюднено. Влада веде розшук тих, хто може мати стосунок до цього каналу контрабанди наркотиків.
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