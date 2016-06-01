У голландському порту виявили 150 кілограмів кокаїну, наркокур'єром був українець

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

У відомстві зазначили, що після отримання інформації про існування наркотрафіку з Південної Америки до Західної Європи оперативно-розшукові підрозділи встановили ряд осіб, причетних до міжнародного злочинного угруповання, а також отримали достовірну інформацію про дату та спосіб відправки до Європи великої партії кокаїну (біля 160 кг) на судні «Carolina Star» (прапор Ліберії).

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«В рамках оперативної взаємодії із колегами з країн ЄС 26 травня прикордонники поінформували про дану поставку Європол. У листі було надано інформацію щодо судна, особистих даних наркокур’єра (громадянина України) та навіть ймовірних місць облаштування схрону», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за інформацією, наданою представниками Європолу, сьогодні у порту Роттердама правоохоронцями під час огляду судна «Carolina Star» виявлено та вилучено щонайменше 150 кг кокаїну.

Тривають подальші спільні заходи, спрямовані на встановлення повного кола причетних осіб (у тому числі громадян України), додали в Держприкордонслужбі.