Поліція США оприлюднила відео вбивства офіцерами беззбройного 19-річного хлопця

Оприлюднені кадри були зняті на камери, прикріплені до уніформі поліцейських, пише Новое время.

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На них видно, як правоохоронці кілька разів просять хлопця підняти руки і лягти на землю, однак замість виконання вимог той спочатку відходить від своєї машини, а після починає йти в бік співробітників поліції з рукою, захованою за спиною.

Увага! Відео містить сцени насильства, не рекомендується до перегляду особам до 18 років.

Після цього правоохоронці відкривають вогонь на ураження.

При цьому раніше з'явилося відео інциденту, зняте випадковим свідком.

Нагадаємо, в США проходили масові акції протесту, які були викликані тим, що протягом кількох діб від куль правоохоронців загинули двоє чорношкірих американців.