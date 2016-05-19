У Франції продовжили режим надзвичайного стану, введений після терактів у листопаді 2015 року

Раніше на підтримку такого заходу проголосувала верхня палата – Сенат, передає Deutsche Welle. З 10 червня до 10 липня в країні проходитиме фінал чемпіонату Європи з футболу. У зв'язку з цим влада, побоюючись терактів, вживає підвищених заходів безпеки. За словами французького міністра внутрішніх справ Бернара Казнева, терористична загроза у Франції, як і раніше, висока.

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Режим НС продовжується в країні вже втретє. Він необхідний поліції для проведення обшуків в будинках і квартирах без відповідного судового розпорядження. Крім того, він дозволяє владі обмежувати свободу пересування громадян і в спрощеному порядку поміщати підозрюваних під домашній арешт. Противники виняткового заходу вважають, що він не приносить необхідного ефекту і обмежує особисті свободи. Новий порядок було введено після трагедії 13 листопада в Парижі, коли в результаті серії терактів загинули 130 осіб.