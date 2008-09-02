У Бангкоку ввели надзвичайний стан

Прем`єр-міністр Таїланду Самак Сундаравей (Samak Sundaravej) оголосив 2 вересня про введення в Бангкоку надзвичайного стану, повідомляє AFP з посиланням на державне радіо Таїланду. Жителям столиці заборонено збиратися більш ніж по п`ять осіб.

Генерал Анупонг Паоджінда (Anupong Paojinda), який очолює армію Таїланду, призначений главою команди з виконання указу про надзвичайний стан. У повноваження генерала входить "забороняти громадянам відвідувати будь-яке місце і евакуювати громадян з будь-якого місця."

Заступниками Паоджінди призначені шеф поліції Бангкока і командувач військами столичного округу.

Оголошення надзвичайного стану послідувало через декілька годин після запеклих зіткнень демонстрантів, що вимагають відставки прем`єр-міністра, і прихильників уряду. У сутичках загинула щонайменше одна людина і десятки дістали поранення.

Зіткненням передувала блокада головної урядової будівлі Бангкока, яку 26 серпня розочала Народна ліга за демократію . Близько 15 тисяч опозиціонерів, що зібралися біля неї, вимагають відставки уряду Самака Сундаравея.

Опозиція звинувачує прем`єра в продовженні політичного курсу його попередника, звинуваченого в корупції, а також в намірі повалити короля Пуміпона Адульядета Раму IX і оголосити Таїланд республікою.

Також опозиціонери на декілька днів зупинили роботу аеропортів в провінції Крабі і на острові Пхукет. Залізничний рух в країні до цих пір паралізований страйком залізничників, які підтримують вимоги опозиції, а лідери найбільшої профспілки Таїланду заявили у понеділок про намір відключити урядові будівлі від електро- і водопостачань.

Лента.ру