В результаті теракту у Ніцці загинуло багато дітей - Олланд

Про це він заявив у своєму телезверненні, цитати з якого наводить Єлисейський палац, пише Європейська правда.

Олланд повідомив про 77 загиблих (на той момент), серед яких багато дітей.

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"У Ніцці цієї ночі вантажівка в'їхала у натовп з наміром убивати. Ми сумуємо за 77 загиблими, серед яких багато дітей. Терористичний характер цієї атаки не можна заперечувати", - сказав президент Франції.

Як повідомляв УНІАН, вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. Внаслідок теракту в Ніцці загинуло до 80 осіб.