"Зараз все місто в шоці. Як на війні": пара, яка відпочивала у Ніцці, розповіла про бійню на набережній

Про це повідомляє Уle.

"Несподівано навколо почали кричати люди, і велика машина швидко понеслась набережною. Швидкість була близько 80-90 км/год. Вантажівка чавила усіх на своєму шляху", - розповідає Анттонен.

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Машина проїхала повз подружжя на відстані близько 10 метрів.

Пощастило, що в тому місці було вже не так багато людей, а от там, де проходив салют, була така величезна юрба, що людям складно було ухилитися.

"Зараз все місто в шоці. Як на війні, - говорить фінський турист, плани якого різко помінялися. - Ми повертаємося до Фінляндії. Ніколи б не подумав, що доведеться таке пережити. В минулий раз були в Парижі вісім місяців тому, за тиждень до страшного теракту".

Як повідомляв УНІАН, в Ніцці внаслідок теракту під час святкування Дня взяття Бастилії загинули щонайменше 84 людини, серед них - один громадянин України.