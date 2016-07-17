Під час атаки радикалів у Єревані загинув один поліцейський

Як повідомляє АМІ «Новости-Армения», група озброєних осіб, прихильників заарештованого лідера радикального опозиційного руху "Нова Вірменія" Жирайра Сефіляна у неділю вранці захопила будівлю полку патрульно-постової служби на околицях Єревану.

Основна вимога озброєних людей – звільнення Сефіляна, який перебуває під вартою в рамках кримінальної справи за фактом незаконного зберігання зброї групою осіб.

Він був заарештований 23 червня строком на два місяці. Йому інкримінується спроба збройного захоплення єреванській телевежі.

Вранці Служба національної безпеки Вірменії опублікувала заяву, в якій говориться, що поширювана ЗМІ та соцмережами дезінформація про початок збройного повстання і захоплення будівель та споруд абсолютно не відповідає дійсності.

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В заяві Служби нацбезпеки Вірменії також зазначається, що з озброєними людьми ведуться переговори.

За повідомленням очевидців, озброєні люди проникли всередину будівлі полку ППС поліції, протаранивши залізні ворота за допомогою вантажівки.

Мешканців будинків, розташованих поблизу будівлі поліції, евакуювали. Правоохоронні органи стягнули додаткові сили та спецтехніку.

Заступник начальника поліції Вірменії Унан Погосян повідомив, що особи, які захопили будівлю, насильно утримують заручників, всі вони - співробітники поліції. Він повідомив також, що серед нападників постраждалих немає.

Він підтвердив, що серед заручників - заступник начальника поліції Єревана Валерій Оспіян.

За словами Погосяна, з перших хвилин з озброєними людьми ведуться переговори, їх умовляють відмовитись від злочинних намірів і здатися владі, в іншому випадку їх знешкодять. За його словами, поліція ще сподівається розв’язати проблему шляхом переговорів.

"Єдина їхня вимога - звільнення Жирайра Сефіляна, інших вимог у них немає", - додав заступник начальника поліції Вірменії.

Відповідаючи на питання про те, чи буде виконана ця вимога, Погосян відповів негативно.