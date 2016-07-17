В Єревані невідомі захопили будівлю полку поліції та взяли заручників, передає РИА Новости.

"В Єревані вранці 17 липня скоєно напад на полк патрульно-сторожової служби поліції Вірменії. Особи, які знаходилися на території полку, взяті в заручники", - йдеться в заяві Служби національної безпеки Вірменії.

Як повідомляє прес-центр СНБ, одночасно були зроблені спроби з допомогою соціальних мереж поширити дезінформацію про початок повстання і захоплення будівель та споруд.

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"СНБ Вірменії офіційно заявляє, що поширювані відомості не відповідають дійсності. Органи державного управління Вірменії діють в нормальному режимі, правоохоронні органи виконують свої функції з охорони громадського порядку та забезпечення безпеки", - йдеться в заяві.

З озброєними особами на даний час ведуться переговори для мирної здачі.

"Будь-яке протиправне дію буде припинено, а винних притягнуто до відповідальності", - наголошується в заяві.

Раніше повідомлялося про захоплення будівлі відділення поліції в районі Еребуні на околиці Єревана групою озброєних осіб, які вимагають звільнити утримується під арештом учасника карабахського конфлікту, лідера радикально опозиційного Фронту громадського порятунку "Нова Вірменія" Жірайра Сефіляна, обвинуваченого в незаконному придбанні та зберіганні зброї.