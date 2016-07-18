Стало відомо, коли вийде новий сезон "Гри престолів"

Як повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на телеканал HBO, також підтверджено, що новий сезон буде коротшим, і для нього знімуть всього 7 серій замість стандартних десяти, передає kommersant.ru. Зйомки повинні почати вже цього літа, вони будуть проходити у Північній Ірландії, Іспанії та Ісландії.

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Режисерами сьомого сезону стануть Марк Майлод, Джеремі Подесва, Метт Шекман і Алан Тейлор. При цьому точна дата виходу першої серії поки не відома.

Раніше творці серіалу розповіли, що восьмий сезон буде останнім.