Наслідки спроби путчу: турецький флот недорахувався 14 кораблів, доля командувача ВМФ невідома
Після спроби перевороту ВМФ Туреччини недорахувався чотирнадцять військових кораблів.
Про це повідомило джерело The Times, передає РБК.
Командувач флоту Вейсель Кезеле також не виходив на зв'язок з 16 липня. При цьому невідомо, перебуває він у заручниках у заколотників чи сам був одним з лідерів перевороту.
До спроби перевороту відсутні кораблі перебували на чинній військовій службі в Егейському та Чорному морях. За інформацією The Times, незважаючи на те, що їхнє місцеперебування може бути виявлено за допомогою радара або супутника, суднам не вдалося повернутися в порт. Відсутність зв'язку кораблів з військово-морським штабом викликало припущення, що деякі судна можуть направлятися в грецькі порти.
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Згідно з повідомленнями турецьких ЗМІ, на яких посилається The Times, адмірала Кезеле обманом заманили на корабель прихильники перевороту, повідомивши йому, що стався теракт. Турецький уряд відмовився коментувати інцидент з командувачем флоту, але підтвердив, що розшукує підозрюваних провокаторів.
Як повідомляв УНІАН, озброєний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.