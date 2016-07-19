Наслідки спроби путчу: турецький флот недорахувався 14 кораблів, доля командувача ВМФ невідома

Про це повідомило джерело The Times, передає РБК.

Командувач флоту Вейсель Кезеле також не виходив на зв'язок з 16 липня. При цьому невідомо, перебуває він у заручниках у заколотників чи сам був одним з лідерів перевороту.

До спроби перевороту відсутні кораблі перебували на чинній військовій службі в Егейському та Чорному морях. За інформацією The Times, незважаючи на те, що їхнє місцеперебування може бути виявлено за допомогою радара або супутника, суднам не вдалося повернутися в порт. Відсутність зв'язку кораблів з військово-морським штабом викликало припущення, що деякі судна можуть направлятися в грецькі порти.

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Згідно з повідомленнями турецьких ЗМІ, на яких посилається The Times, адмірала Кезеле обманом заманили на корабель прихильники перевороту, повідомивши йому, що стався теракт. Турецький уряд відмовився коментувати інцидент з командувачем флоту, але підтвердив, що розшукує підозрюваних провокаторів.

Як повідомляв УНІАН, озброєний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.