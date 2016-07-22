Ердоган допустив можливість нової спроби держперевороту

Про це повідомляє Reuters.

Він додав, що тепер влада буде краще до цього готова, зазначивши, що розвідка допустила низку промахів напередодні путчу.

«Очевидно, що в нашій розвідці були серйозні прогалини і недоробки, немає сенсу намагатися їх приховати або заперечувати», - заявив він.

За словами президента, учасники нової спроби перевороту зіткнуться з великими труднощами, так як турецька влада «стала більш пильною».

Читайте такожЕкс-глава ВПС Туреччини Озтюрк не визнавав себе винним в організації путчу - ЗМІ

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про введення в країні режиму надзвичайного стану для розслідування справи про спробу військового перевороту.

За словами турецького президента, введення особливого режиму безпеки необхідно для «заходів проти загроз демократії, верховенства закону, прав і свобод наших громадян».

Введення режиму НС означає, що з цього моменту президент та уряд зможуть приймати нові закони без парламенту.