У третій день народження принца Джорджа королівська родина показала його нові фото
16:39, 22 липня 2016Світ
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Спадкоємцю британського престолу принцу Джорджу виповнюється три роки.
REUTERS
"Герцог і герцогиня сподіваються, що людям сподобаються ці нові фотографії", - сказав прес-секретар Кенсінгтонського палацу, передає Російська служба Бі-бі-сі.
REUTERS
Фотографії були зроблені в середині липня, коли сім'я відпочивала у своїй резиденції Анмер-хол в графстві Норфолк. Їх автор - фотограф Метт Портус.
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