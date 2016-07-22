У третій день народження принца Джорджа королівська родина показала його нові фото

"Герцог і герцогиня сподіваються, що людям сподобаються ці нові фотографії", - сказав прес-секретар Кенсінгтонського палацу, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Фотографії були зроблені в середині липня, коли сім'я відпочивала у своїй резиденції Анмер-хол в графстві Норфолк. Їх автор - фотограф Метт Портус.

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