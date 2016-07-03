Королева Великобританії виголосила першу після референдуму про Brexit промову

Королева Єлизавета ІІ на тлі нещодавнього голосування щодо членства Великобританії у ЄС визнала непростим завдання зберігати спокій та зосередженість. Таку думку вона висловила у суботній промові з нагоди відкриття п'ятої сесії парламенту Шотландії, з посиланням на агенцію Reuters пише Deutsche Welle.

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"Усі ми живемо та працюємо у дедалі складнішому та вимогливому світі, де події можуть відбуватися та відбуваються на значній швидкості, тож зберегти змогу залишатися спокійним та зосередженим може бути непросто", - сказала 90-річна монархиня.

Сама королева, яка зобов’язана притримуватись чіткого публічного невтручання в політику, не згадала про референдум жодним словом.

Як повідомлялось, перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен планує проводити подальші переговори з Брюсселем та ініціювати проведення референдуму, аби зберегти членство Шотландії в Європейському Союзі попри рішення щодо Brexit.

На референдумі про членство Британії в ЄС 23 червня перемогу здобули прихильники виходу країни з союзу. Реакцією європейських лідерів на підсумки референдуму стала вимога до Лондона якнайшвидше почати процедуру виходу з Євросоюзу.

Більшість жителів міських районів і молодь голосували за те, щоби залишитися в Євросоюзі. У Лондоні проти виходу з європейського співтовариства висловилися близько 60%. Вже наступного дня після оголошення підсумків референдуму петицію з вимогою проведення повторного голосування підписали понад 2 млн осіб, на сьогодні - вже близько 4 мільйонів.