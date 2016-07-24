Авіація Асада і Путіна завдала удару по Алеппо: загинули 19 мирних жителів, серед них - діти і жінки
12:45, 24 липня 2016Світ
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Щонайменше 19 цивільних осіб були вбиті і десятки отримали поранення в результаті авіаударів, які здійснила авіація сирійського режиму і РФ в Алеппо в Сирії в суботу.
REUTERS
Про це повідомляє Анадолу з посиланням на місцевого чиновника цивільної оборони.
Ібрагім Абу Лаїт повідомив агентству, що сирійський режим і Росія бомбили кілька житлових районів в місті.
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"Дев'ятнадцять мирних жителів були вбиті і 55 отримали поранення, в тому числі діти і жінки", - сказав він.
Абу Лаїт повідомив, що команди цивільної оборони намагалися витягти цивільних осіб з-під завалів.
У п'ятницю авіація Асада і Путіна вдарила по районах Алеппо, підконтрольних опозиції, убивши 16 людей і поранивши 21 осіб.
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