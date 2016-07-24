Авіація Асада і Путіна завдала удару по Алеппо: загинули 19 мирних жителів, серед них - діти і жінки

Про це повідомляє Анадолу з посиланням на місцевого чиновника цивільної оборони.

Ібрагім Абу Лаїт повідомив агентству, що сирійський режим і Росія бомбили кілька житлових районів в місті.

Читайте такожУ Сирії в результаті ударів коаліції по місту Манбідж загинули 56 цивільних - правозахисники

"Дев'ятнадцять мирних жителів були вбиті і 55 отримали поранення, в тому числі діти і жінки", - сказав він.

Абу Лаїт повідомив, що команди цивільної оборони намагалися витягти цивільних осіб з-під завалів.

У п'ятницю авіація Асада і Путіна вдарила по районах Алеппо, підконтрольних опозиції, убивши 16 людей і поранивши 21 осіб.