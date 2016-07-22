У сирійській провінції Алеппо загинув російський військовий

"У провінції Алеппо при виконанні завдання із супроводу колони автомобілів Центру примирення ворогуючих сторін в Сирійській Арабській Республіці загинув російський військовослужбовець контрактної служби Микита Шевченко. Військовослужбовець слідував на автомобілі супроводу колони з продуктами харчування та водою для місцевих жителів. На в'їзді в населений пункт поруч з автомобілем стався підрив встановленого бойовиками саморобного вибухового пристрою", - цитує повідомлення Міноборони РФ ТАСС.

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Згідно з повідомленням, російський військовий "представлений до державної нагороди посмертно".