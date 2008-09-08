Буш відкликав з Конгресу пакт про ядерну співпрацю з Росією

Джордж Буш у понеділок відкликав з Конгресу США договір про співпрацю з Росією в галузі атомної енергетики, повідомляє агентство France Presse з посиланням на заяву Держдепартаменту США. Таке рішення американський президент ухвалив у зв`язку з діями Москви в грузино-осетинському конфлікті

"Ми шкодуємо, що доводиться так вчинити", - зазначено в заяві Держдепу. За словами представника Держдепартаменту Шона Маккормака, про відкликання договору російську владу заздалегідь попередили.

Угода про співпрацю Росії і США у галузі мирного атома була підписана 6 травня 2008 року в Москві. Вона передбачала створення спільних російсько-американських підприємств, що займаються проектами у сфері атомної енергетики, обмін новітніми ядерними технологіями, а також створення в Росії комплексу з переробки ядерних відходів із США. Документ, розрахований на 30 років дозволяв "передачу технологій, матеріалів, устаткування, включаючи реактори, і компонентів для ядерних досліджень і виробництва ядерної енергії".

Відкликання договору з Конгресу "має дати зрозуміти Росії, що для США неприйнятні її дії в Грузії і ці дії не залишаться без відповіді". Держсекретар США Кондолізза Райс 6 вересня заявила, що нині не сприятливий час для договору про співпрацю з Росією у галузі розвитку мирного атома.

Лента.ру