Меркель нагадала Ердогану про принцип правової держави

Він має бути гарантований і щодо учасників спроби перевороту в країні, сказала Меркель у четвер, 28 липня. Вона також висловила стурбованість занадто жорсткими діями турецької влади по відношенню до критиків режиму. Нині в Туреччині, на думку канцлера, пропорційність "не завжди перебуває в центрі", передає DW.

Принцип пропорційності є універсальним принципом права і полягає в тому, що обмеження прав і свобод людини, у тому числі порушника, повинні бути обґрунтованими.

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Водночас Меркель додала, що угода з Туреччиною щодо реадмісії біженців відповідає інтересам як Брюсселя, так і Анкари. І хоча є певні проблеми у виконанні угоди, Туреччина залишається важливим партнером, зазначила вона.

Цього ж дня Єврокомісія розкритикувала переслідування представників ЗМІ в Туреччині. "Занепокоєння викликає те, що з початку дії надзвичайного стану було видано велику кількість ордерів на арешт журналістів, а багато медіа закриваються", - сказала речниця зовнішньополітичного відомства ЄС. Вона наголосила, що будь-який підозрюваний має право на чесне розслідування його справи. "Надзвичайно важливо, щоб турецькі посадовці за всіх умов дотримувалися верховенства права, прав людини та базових свобод", - додала речниця.