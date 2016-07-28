Провал путчу в Туреччині: влада заявила про закриття понад 130 ЗМІ
00:19, 28 липня 2016Світ
261 0
Влада Туреччини оголосила, що після провалу путчу зі збройних сил країни звільнено понад 2400 військових, також закрито понад 130 ЗМІ.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на CNN Turk.
Читайте такожПроповідник Гюлен засудив дії турецьких заколотників
Після спроби державного перевороту було звільнено зі служби 726 офіцерів і 1684 солдатів. Серед ЗМІ було закрито три новинних агентства, 16 телеканалів, 45 щоденних видань. Крім того, були закриті інші медіаресури.
Нагадаємо, в ніч на 16 липня група військових оголосила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter