Більше половини німців вважають останні теракти наслідком політики Меркель - опитування

Більше половини німців (52%) вважають останні атаки, які були здійснені в Німеччині, прямим наслідком політики федерального канцлера Ангели Меркель щодо біженців.

Про це свідчить опитування, проведене в країні інститутом вивчення громадської думки YouGov в період з 26 по 29 липня, передає DW.

Разом з тим 38% німців не розділяють такої думки.

За даними опитування, лише 8% респондентів заявили, що повністю згодні з позицією Меркель щодо біженців та її знаменитою фразою "Ми впораємося".

48% респондентів заявили, що вони "абсолютно не згодні". Якщо врахувати відповідь "скоріше не згоден", то невдоволення політикою канцлера сягнуло 66%.

Наголошується, що це найнижча підтримка політики Меркель щодо біженців з боку респондентів з 31 серпня 2015 року. Найбільшою підтримкою слова канцлера користувалися на початку вересня 2015 року, тоді 43% опитаних погоджувалися з нею.

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Також, згідно з опитуванням, 50% респондентів сказали, що відчувають страх, коли знаходяться в місцях великого скупчення людей; 42% - не відчувають.

Крім того, 81% респондентів переконані, що повністю запобігти напади, терористичні атаки неможливо.

У той же час 65% опитаних вважають, що Німеччина має збільшити кількість поліції для забезпечення порядку і безпеки і посилити закони про надання притулку. 50% респондентів назвали важливим кроком посилення норм щодо володіння зброєю. Крім того, майже половина опитаних вважає, що необхідно розширити повноваження правоохоронних органів і спецслужб.

Як повідомлялося, останнім часом в Німеччині сталися кілька нападів: у Вюрцбурзі, Мюнхені, Ансбахе і Ройтлінгені. Частина з них пов'язана з ісламістським екстремізмом.