Меркель не збирається змінювати міграційну політику після хвилі нападів у Німеччині

Німеччина продовжить дотримуватися своєї конституції і надавати притулок тим, хто рятується втечею від збройних конфліктів. Про це заявила канцлер Ангела Меркель, повідомляє Російська служба ВВС.

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Меркель також заявила, що ті біженці, які скоюють напади, фактично знущаються над людьми, які їм допомагають, а також над тими мігрантами, які дійсно потребують захисту.

Як відомо, раніше в Німеччині сталося кілька нападів.

27-річний біженець із Сирії, якому було відмовлено в притулку, привів у дію вибуховий пристрій біля входу в бар в баварському Ансбаху. В результаті сам він загинув, а ще 12 осіб отримали поранення.

До цього афганський біженець в поїзді поблизу Вюрцбурга напав на пасажирів з сокирою і поранив чотирьох, після чого був застрелений поліцією.

Також міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мезьєр попередив жителів країни, що напади, що здійснюються невеликими групами радикалів або джихадистами-одинаками, будуть продовжуватися і німці повинні бути до цього готові.