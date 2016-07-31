Папа Франциск закликав молодь не байдикувати

Папа зробив цю заяву під час богослужіння під відкритим небом неподалік від Кракова в оточенні півтора мільйона людей, передає Бі-бі-сі. Папа Франциск сказав, що його дивує, що молодь так багато часу витрачає на комп'ютери, смартфони та відеоігри. Люди не створені для того, щоб жити рослинним життям, сказав Папа.

Читайте такожПапі Римському у Ватикані вручили премію Карла ВеликогоВізит Папи Римського до Польщі закінчиться сьогодні, коли він відслужить месу на тому ж місці біля Кракова. Очікується, що туди прибудуть понад 2 млн осіб.

Франциск приїхав у Польщу для участі у Всесвітніх днях католицької молоді, а також щоб відзначити ювілей - 1500-річчя хрещення країни.

Днем раніше Папа відвідав музей на місці колишнього нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі.

Франциск наодинці пройшов через ворота табору з написом "Праця звільняє" (Arbeit macht frei). Біля "Стіни смерті", де нацисти розстріляли кілька тисяч в'язнів, понтифік запалив свічку і помолився.

В гостьовій книзі музею він залишив запис: "Господи, будь милостивий до людей твоїх. Господи, прости стільки жорстокості".