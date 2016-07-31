Папа Римський відслужив месу в церкві Святого Іоанна Павла II (фото)
Франциск приїхав до Польщі для участі у Всесвітніх днях католицької молоді, а також відзначити ювілей - 1500-річчя хрещення країни.
Тисячі людей зібралися біля церкви Святого Іоанна Павла II в Кракові на месу, яку в рамках свого п'ятиденного візиту в Польщу відслужив Папа Римський Франциск, повідомляє Бі-бі-сі.
Папа Іоанн Павло II був канонізований Франциском у квітні 2014 року, за дев'ять років після своєї смерті.
Франциск приїхав у Польщу для участі у Всесвітніх днях католицької молоді, а також відзначити ювілей - 1500-річчя хрещення країни.
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Днем раніше Папа відвідав музей на місці колишнього нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі.
Франциск наодинці пройшов через ворота табору з написом "Праця звільняє" (Arbeit macht frei). Біля "Стіни смерті", де нацисти розстріляли кілька тисяч в'язнів, понтифік запалив свічку і помолився.
В гостьовій книзі музею він залишив запис: "Господи, будь милостивий до людям твоїм. Господи, прости стільки жорстокості".