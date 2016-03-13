У Польщі протестували проти реформи Конституційного суду (фоторепортаж)

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Незважаючи на виступи опозиції, уряд не має наміру враховувати рішення Конституційного суду країни, який визнав закон про реформу цього органу таким, що суперечить Основному Закону країни. Це рішення уряд відмовляється опубліковувати в урядовій газеті, тож воно не може набути чинності.

Читайте такожАктивісти хочуть провести всесвітні мітинги на підтримку Apple проти ФБР

Нагадаємо, що за новим законом Конституційний суд Польщі має ухвалювати рішення більшістю у дві третини голосів, тоді як раніше для цього було досить простої більшості. Крім того, для ухвалення важливих рішень, згідно з законом, потрібна присутність не менш як 13 з 15 суддів, а раніше для цього вистачало присутності дев'яти суддів.

Читайте такожТисячі поляків вийшли на антиурядові протести

Критики побоюються, що через закон Конституційний суд країни втратить ледь не більшість своїх повноважень із нагляду за урядом та парламентом. З різкою критикою цього закону виступила також і Венеціанська комісія.