У Сан-Паулу утворили "живі" олімпійські кільця над автотрасою (фото)

При цьому учасники акції були одягнені в характерні кольори, а на задньому плані висів бразильський прапор.

Олімпійські кільця було утворені прямо над автотрасою.

Зазначимо, що Літні олімпійські ігри в Ріо стартують вже 5 серпня.

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Як повідомляв УНІАН, раніше видання The Mirror з посиланням на інформовані джерела заявило, що терористичне угрупування "Ісламська держава" може застосувати на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро "брудну бомбу". При цьому ООН і МАГАТЕ нададуть Бразилії спеціальне обладнання, яке допоможе запобігти теракту.