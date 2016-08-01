ІДІЛ може застосувати "брудну бомбу" на Олімпіаді в Ріо – ЗМІ

Терористичне угрупування "Ісламська держава" може застосувати на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро "брудну бомбу". ООН і МАГАТЕ нададуть Бразилії спеціальне обладнання, яке допоможе запобігти теракту. Про це з посиланням на інформовані джерела повідомляє видання The Mirror.

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Голова бразильського агентства боротьби з тероризмом вважає, що "існує реальна загроза" атаки ІД в Ріо і вживатиме "відповідних заходів", пише The Sun.

Луї Альберто Салаберрі відзначив, що з різким зростанням числа терактів у Європі загроза для Бразилії також посилилася. Також він заявив, що зростає і кількість бразильців, котрі ймовірно симпатизують терористам.

Раніше експерти у сфері ядерної безпеки заявили, що ризик використання в Європі "брудної бомби" зараз найбільш високий із часів холодної війни.

Глава Люксембурзького форуму із запобігання ядерній катастрофі Моше Кантор попередив: "ІД уже здійснила ряд нападів із застосуванням хімічної зброї в Сирії. Ми знаємо, що вони хочуть піти далі, використавши ядерну бомбу в серці Європи. У поєднанні з низьким рівнем безпеки в центрах дослідження ядерної енергетики в країнах колишнього СРСР, загроза застосування "брудної бомби" на Заході висока".

Нагадаємо, церемонія відкриття Олімпійських ігор – 2016 відбудеться у Ріо-де-Жанейро в п'ятницю, 5 серпня.

Бразильська розвідка раніше заявила, що відомство досліджує всі можливі загрози Ігорам. Заява була оприлюднена після появи нових даних про те, що бразильське ісламістське угруповання присягнуло на вірність ІД. Про це повідомляли представники SITE, які стежать за активністю екстремістів в інтернеті.

Влада Бразилії заарештувала десять осіб за підозрою у зв'язках з "Ісламською державою".