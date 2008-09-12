Канада виведе свої війська з Афганістану в 2011 р. Про це повідомив прем`єр-міністр країни Стівен Харпер, який підтвердив березневе рішення парламенту. Водночас С.Харпер зазначив, що деяка кількість канадських військових продовжить надавати допомогу в підготовці афганських підрозділів і технічне сприяння союзникам по коаліції і після 2011 р.

У березні ц.р. парламент Канади ухвалив вивести війська з Афганістану до 2011 р. Нині в Афганістані перебувають близько 2,5 тис. канадських солдатів, нагадує РосБизнесКонсалтинг