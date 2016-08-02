Трамп знайшовся з відповіддю для Обами: Клінтон не годиться для роботи у владі

"Хілларі Клінтон проявила себе нездатною для роботи в будь-якому урядовому закладі", - заявив Трамп, передає Бі-бі-сі. Він також звинуватив Клінтон і Обаму в тому, що вони дестабілізують ситуацію на Близькому сході і здали Лівію, Ірак і Сирію екстремістам.

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Заяву Трампа було опубліковано через кілька годин, після виступу Барака Обами, який висловив здивування тим, що республіканці, як і раніше підтримують кандидатуру мільярдера.

"У нього, схоже, немає базових знань з ключових питань щодо Європи, Близького Сходу та Азії. Це означає, що він не підготовлений для того, щоб виконувати таку роботу", - сказав президент США.