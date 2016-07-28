Обама назвав Клінтон найкращим в історії США кандидатом у президенти

Таку заяву чинний президент зробив на з'їзді Демократичної партії, передає Бі-бі-сі. Свою позицію Барак Обама пояснив тим, що Хілларі Клінтон працювала державним секретарем і вже брала участь у прийнятті важливих рішень.

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Саме досвід, на його думку, робить Хілларі Клінтон кращим кандидатом в президенти США за всю історію. Обама додав, що Клінтон ніколи не здається і намагається дати кожному американцеві як можна більше можливостей для успіху в житті.

У своєму виступі він також відзвітував про виконану ним роботу і сформулював задачі, що постануть перед наступним президентом США.

У своїй промові президент кілька разів згадав суперника Клінтон - кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа. Обама вважає його думку про економіку США надто песимістичною.

"Америка - вже велика і сильна країна", - сказав він, натякаючи на передвиборче гасло Трампа "Повернемо Америці велич". Обама закликав виборців не піддаватися паніці і дивитися в майбутнє з оптимізмом, як це робить Клінтон.

Президент також заявив, що Трамп підтримує тортури і релігійну нетерпимість, а також зраджує американські цінності. Президент закликав не освистувати за це Трампа, а йти і голосувати за його суперницю.

Хілларі Клінтон - колишня держсекретар, сенатор і перша леді. Вона офіційно висунута кандидатом в президенти США від Демократичної партії. Клінтон успішно подолала необхідний поріг в 2382 голоси делегатів з'їзду і стала першою жінкою-кандидатом у президенти США.

Президентські вибори пройдуть в США в листопаді цього року. Головним суперником Клінтон стане мільярдер Дональд Трамп, висунутий на цю посаду Республіканською партією.