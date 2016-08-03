При вибуху бомби в Лівії загинули 22 людини

Про це повідомляють представники служб безпеки і медики, передає РБК з посиланням на Reuters.

Читайте такожСША вперше нанесли авіаудари по позиціях ІД в Лівії

Бомба була націлена саме на співробітників служб безпеки, зазначили співрозмовники агентства.

Вибух стався в житловому районі, де часто проходять зіткнення лояльних до уряду сил і ісламістів.

Раніше УНІАН повідомляв, що троє французьких військовослужбовців загинули в ході військової операції в Лівії.