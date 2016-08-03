При вибуху бомби в Лівії загинули 22 людини
02:43, 03 серпня 2016Світ
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22 людини загинули, ще 20 постраждали при вибуху бомби в автомобілі в лівійському місті Бенгазі.
REUTERS
Про це повідомляють представники служб безпеки і медики, передає РБК з посиланням на Reuters.
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Бомба була націлена саме на співробітників служб безпеки, зазначили співрозмовники агентства.
Вибух стався в житловому районі, де часто проходять зіткнення лояльних до уряду сил і ісламістів.
Раніше УНІАН повідомляв, що троє французьких військовослужбовців загинули в ході військової операції в Лівії.
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