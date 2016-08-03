У Росії занепокоїлися планами США щодо виробництва модернізованих атомних бомб

Про це заявив директор Департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Михайло Ульянов, передає РІА Новости.

"Наскільки я розумію, йдеться про перехід до нового етапу підготовки до виробництва так званого уніфікованого ядерного боєзаряду, призначеного, насамперед, для розміщення на території п'яти європейських країн (Бельгії, Німеччини, Італії, Нідерландів і Туреччини) з метою оновлення вже наявних там американських ядерних озброєнь", — сказав Ульянов.

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Він зазначив, що за наявною інформацією, "певна кількість" цих модернізованих бомб буде складована й на території США "про запас".

"Безпосереднього впливу на стан справ у Європі і світі прийняте Національним управлінням ядерної безпеки США рішення ні сьогодні, ні завтра не матиме, оскільки прийняття нових ядерних боєзарядів на озброєння почнеться тільки в 2020 році. Саме тоді негативні наслідки модернізації стануть дійсно відчутними", — наголосив Ульянов.

Раніше УНІАН повідомляв, що Нацуправління з ядерної безпеки США санкціонувало інженерну стадію виробництва модернізованої атомної бомби B61-12.

Зазначається, що робота над інженерною стадією виробництва велася чотири роки. Перший зразок B61-12 планують випустити до 2020 року, потім хочуть приступити до повномасштабного виробництва бомби.