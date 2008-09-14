В катастрофі в Пермі загинув колишній командувач військами на Кавказі

Адміністрація Пермського краю підтвердила, що на борту літака Boeing 737-500 авіакомпанії "Аерофлот-Норд", який розбився, перебував генерал-полковник Геннадій Трошев - командувач 58-ої армії та Об`єднаного угрупованням військ міністерства оборони РФ у Чечні (1995-1997), з початком Другої чеченської війни - командувач угрупованням «Схід», Герой Росії (1999), командувач Північно-Кавказьким військовим округом (2000-2002), радник президента РФ з питань козацтва (з 2003). Про це повідомляє РІА Новости.

Інформацію про загибель Трошева також підтвердив міністр транспорту Росії Ігор Левітін. Він не уточнив, чи знайдені останки або документи генерала.

Трошев прямував до м.Краснокамськ на змагання із самбо. Разом з Трошевим летіли віце-президент федерації самбо Росії Володимир Погодін і президент федерації самбо Чувашії Олександр Трофімов.