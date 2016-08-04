Афіни: угода між Туреччиною та ЄС щодо мігрантів здебільшого виконується

04:31, 04 серпня 2016
Світ
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Угода між Європейським Союзом та Туреччиною щодо вирішення кризи біженців в основному дотримується, заявили офіційні Афіни. 

REUTERS

Утім, Греція із занепокоєнням спостерігає за політикою Анкари після невдалого перевороту, розповів міністр з питань міграції Греції Янніс Музалас виданню Bild, передає Deutsche Welle.

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"Звісно, ми занепокоєні, проте на даний момент кількість людей, які прибувають на наші острови не дають підстави говорити про невиконання того, про що ми домовилися", - цитує міністра агенція Reuters.

На думку Музаласа, Євросоюз потребує "плану Б" на випадок розриву угоди Брюсселя та Анкари. За даними Міжнародної організації з міграції, цьогоріч до Європи морем прибули більше 257 тисяч біженців та мігрантів.

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