Афіни: угода між Туреччиною та ЄС щодо мігрантів здебільшого виконується

Утім, Греція із занепокоєнням спостерігає за політикою Анкари після невдалого перевороту, розповів міністр з питань міграції Греції Янніс Музалас виданню Bild, передає Deutsche Welle.

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"Звісно, ми занепокоєні, проте на даний момент кількість людей, які прибувають на наші острови не дають підстави говорити про невиконання того, про що ми домовилися", - цитує міністра агенція Reuters.

На думку Музаласа, Євросоюз потребує "плану Б" на випадок розриву угоди Брюсселя та Анкари. За даними Міжнародної організації з міграції, цьогоріч до Європи морем прибули більше 257 тисяч біженців та мігрантів.