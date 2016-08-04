Штайнмайєр назвав Трампа проповідником ненависті

Про це він заявив, відповідаючи на питання в Ростоку, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на видання FAZ. Німецький міністр зазначив, що з острахом спостерігає за "чудовиськом націоналізму", що росте у світі.

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"Проповідники ненависті, такі як Трамп, лідери кампанії за вихід з Євросоюзу під час референдуму у Великобританії, політики "Альтернативи для Німеччини" роблять політику на людських страхах", - сказав він.

За словами Франка-Вальтера Штайнмайєра, це "запальна суміш для суспільства".

Як повідомляв УНІАН, раніше глава МЗС Німеччини заявляв, що перемога Трампа значною мірою ускладнить трансатлантичні відносини.