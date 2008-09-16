НАТО і Грузія підписали угоду про створення комісії

Прем`єр-міністр Грузії Ладо ГУРГЕНІДЗЕ і генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, який в рамках дводенної ради НАТО перебуває в Тбілісі, підписали рамкову угоду про створення комісії НАТО-Грузія, передає Газета.Ru.

Після підписання документа Я.СХЕФФЕР заявив, що створення цієї комісії є важливим ступенем на шляху поглиблення відносин з Грузією.

Він також підкреслив, що Північноатлантичний альянс готовий надати допомогу Грузії в питанні інтеграції.