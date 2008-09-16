У Техасі зник літак з главами міжнародної комісії

У Техасі зник легкий пасажирський літак, на борту якого знаходилися глави міжнародної американо-мексиканської комісії з розмежування сухопутних і водних кордонів Карлос Марін і Артуро Херрера, повідомляє Лента.руз посиланням на Fox News.

Крім Маріна і Херрери на борту Cessna 421 також перебували ще один пасажир і пілот. Літак вилетів з мексиканського Ель-Пасо в Пресидіо, штат Тесхас, проте на місце призначення так і не прибув.

Повідомляється, що американський і мексиканський чиновники повинні були оглянути з повітря райони, що постраждали від повені, а також греблю на річці Ріо-Гранде.

Пошуки зниклого літака ведуться за 95 кілометрів на захід від Пресидіо, у важкодоступному гірському районі. До операції залучено ВПС США і американських прикордонників.