Генсек НАТО: Росії доведеться змиритися з тим, що поруч Грузія

НАТО не повинно вибирати між Росією і Грузією. Таку заяву сьогодні на зустрічі із студентами Тбіліського державного університету зробив генеральний секретар НАТО Яп де Хооп Схеффер, зазначивши, що альянс почав переглядати свої відносини з Росією, повідомляє РосБізнесКонсалтинг .

"Ми принципово не згодні з позицією Росії, відповідно до якої ми повинні вибрати між нею і Грузією", - сказав генсек НАТО, наголосивши, що географічні положення Грузії змінити не можна, і "Росії доведеться з цим змиритися". Але, підкреслив він, "це спрацює тільки тоді, коли Грузія буде впевненою в собі, стабільною і безпечною країною, і її сусіди це визнають".