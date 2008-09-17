Науковці Японії змогли зробити плутоній непридатним для зброї

Група науковців Технологічного університету Токіо вперше в світі досягла успіху в перетворенні плутонію, виділеного з відходів атомних електростанцій, в речовину, використання якої для створення ядерної зброї стає практично неможливим, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на заяву університету.

Дослідники звернули увагу на існування такого типу плутонію, який складно використовувати для створення ядерної зброї. В результаті дослідів було з`ясовано, що, якщо додати в ядерне паливо спеціальну радіоактивну речовину, то в процесі згорання різко зросте частка "мирного" плутонію.

Ці розробки одержали своє експериментальне підтвердження на реакторах в США і Японії.

МАГАТЕ високо оцінило останню розробку японців, котра, як зазначається в спеціальній заяві, при її застосуванні дозволить "обмежити використання плутонію виключно мирними цілями".

Мірою збільшення кількості атомних електростанцій у світі, зростає ризик застосування плутонію, виділеного з відходів згорання ядерного палива, для створення ядерної зброї, попереджає Агентство з атомної енергії.