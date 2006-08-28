Ізраїль та Ліван ведуть переговори про обмін полоненими

Як передає РІА «Новости»,про це повідомив в інтерв`ю ліванському телеканалу "New TV" генеральний секретар руху "Хезболлах" Хасан НАСРУЛЛА.

За його словами, таємні переговори ведуться за посередництва спікера ліванського парламенту, лідера руху шиїта "Амаль" Набіха БЕРРІ та італійської сторони. Своє побажання виступити посередником на них висловлювала і ООН, зазначив Х.НАСРУЛЛА.

Він також повідомив, що політичне і військове керівництво руху "Хезболлах" не постраждало під час ізраїльських нападів на Ліван.

"Структура "Хезболлах" складається із трьох рівнів, на першому і другому рівнях знаходиться вища ланка керівництва партії, з нього за час військових дій ніхто не постраждав", - сказав він.

За словами Х.НАСРУЛЛИ, рух зазнав втрат тільки на третьому рівні - серед безпосередніх учасників операцій проти ізраїльських військ.

Х.НАСРУЛЛА підкреслив, що рух з самого спочатку був готовий до тривалої війни, повітряної і морської блокади країни, тому Ізраїлю не вдалося знищити й третини його військового потенціалу.

Лідер "Хезболлах" зазначив, що те, що сталося в липні допомогло запобігти великій за розмірами для Лівану катастрофі, яка готувалася на жовтень.

«Ізраїль готувався завдати несподіваного удару по Лівану на початку жовтня, але вхопився за викрадання солдатів у липні, щоб використати це як привід розв`язати війну, але при цьому чинник несподіваності було втрачено, що, в результаті, стало благом для Лівану, інакше Ізраїлю дійсно б вдалося здійснити свої цілі - повністю окупувати південь Лівану і зруйнувати країну», - сказав Х.НАСРУЛЛА.

"Тепер будь-який ізраїльський уряд тисячу разів подумає перш, ніж почати війну проти Лівану", - зазначив лідер руху. На його думку, нинішня ситуація в Ізраїлі підтверджує, що другого етапу війни поки що не буде. Тим часом Х.НАСРУЛЛА підкреслив, що "Хезболлах" залишає за собою право атакувати ізраїльських солдатів, які перебувають на ліванській землі, в будь-який момент, який вважатиме зручним.