"Мирні мешканці" відбили 300 захоплених бойовиками дітей

Жителі району Дір Північно-західної прикордонної провінції Пакистану змогли самотужки звільнити 300 школярів, у четвер взятих в заручники бойовиками, повідомляє іранський канал Press TV.

Дізнавшись про захоплення школи, пакистанці, озброївшись, оточили будинок із заручниками і блокували район, де розташована школа. У перестрілці двоє бойовиків були вбиті, третьому вдалося сховатися.

На загиблих бойовиках були жилети з вибухівкою, яка здетонувала при перестрілці. Чи вибухнула вона від куль, чи бойовики самі привели вибухівку в дію, невідомо. Як повідомили в керівництві школи, під час перестрілки і від вибухів ніхто з школярів не постраждав.

За інформацією каналу, бойовики, які захопили дітей, були пов`язані з "Аль-Каїдою" і "Талібаном". Наголошується, що на північному заході Пакистану бойовики цих рухів, які сховалися в Пакистані після початку війни в Афганістані, виявляють високу активність. Після того, як колишній президент країни Первез Мушарраф підтримав США в боротьбі з тероризмом, бойовики неодноразово влаштовували теракти, в результаті яких загинули сотні мирних жителів.

Лента.ру