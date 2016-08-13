На Пуерто-Ріко введено режим надзвичайної ситуації через епідемію вірусу Зіка

Це випливає з повідомлення, опублікованого на сайті американського Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб, передає РБК.

У заяві відомства наголошується, що на такі заходи офіційна влада пішла після відповідного звернення губернатора острова Алехандро Падільї.

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Введення особливого режиму безпеки, на думку відомства, забезпечить додаткову підтримку уряду Пуерто-Ріко, а також допоможе гарантувати необхідний контроль за населенням регіону, особливо за вагітними жінками.

Як зазначає Reuters, більше 1000 вагітних жінок в Пуерто-Ріко були інфіковані штамами вірусу після укусу комарів. До теперішнього часу, за даними місцевого департаменту охорони здоров'я, медики зареєстрували в регіоні 10 690 випадків зараження лихоманкою Зіка. При цьому фактичне число хворих може бути вище, оскільки, як зазначає влада, симптоми хвороби в більшості випадків слабко виражені.

На початку липня в США зафіксували перший випадок смерті пацієнта, хворого вірусом Зіка. Ним став літній житель штату Юта, який заразився під час поїздки в зону, де лихоманка активно поширюється.