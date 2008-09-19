США і Чехія підписали угоду про статус військ, яка дає США правові підстави для перебування на території європейської країни. Договір підписали голова Міністерства оборони США Роберт Гейтс і міністр оборони Чехії Власта Парканова, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

10 вересня 2008 р. уряд Чехії схвалив угоду про розміщення і статус американських військовослужбовців на майбутній радіолокаційній станції (РЛС), яку США планують побудувати в рамках так званого третього позиційного району ПРО. Таким чином, були усунені всі розбіжності щодо розміщення американського радара на чеській території.

Угода про розміщення американських військовослужбовців на чеській території є додатковою угодою до основного договору між Вашингтоном і Прагою, що передбачає розміщення в Чехії американського радара в рамках "європейського протиракетного щита".