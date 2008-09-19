МЗС Росії склав відповідь Кондоліззі Райс

Російське Міністерство закордонних справ склало офіційний коментар до виступу держсекретаря США Кондоліззи Райс у вашингтонському Фонді Маршалла.

"Ми вважаємо, що міжнародні відносини знаходяться на переломному етапі свого розвитку, що стосується і російсько-американських відносин. Ми також не страждаємо детермінізмом. Але й не хотіли б, щоб у своїх сентенціях американська сторона говорила від імені всього світу. Такого права, наскільки нам відомо, Вашингтонові ніхто не давав", - цитує документ Лента.ру.

Спроби США політизувати питання про вступ Росії до СОТ і ОЕСР представники МЗС назвали контрпродуктивними. У коментарі до промови Райс зазначається, що у Росії "все нормально" у відносинах з більшістю держав.

Російська сторона закинула держсекретареві чергове викривлення фактів щодо подій на Кавказі в серпні 2008 року. У промові 18 вересня у вашингтонському Фонді Маршалла, Райс сказала, що Сполучені Штати не дозволять Росії нав`язувати світовій спільноті свою точку зору, зокрема, щодо вступу Грузії та України до НАТО.

У відповідь прес-служба МЗС нагадала, що сама Райс раніше обіцяла закрити президентові Грузії Михайлу Саакашвілі шлях до НАТО, якщо він застосує для врегулювання грузино-осетинського конфлікту силу.

Кондолізза Райс висловила готовність співробітничати з Росією з таких питань, як університетська освіта та боротьба зі СНІДом. У коментарі МЗС наголошується, що співпраця не може бути вибірковою, і офіційні відносини між США і Росією не повинні впливати на відносини між російським і американським народами, а також на діяльність "великої вісімки".