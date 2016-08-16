Москва і Дамаск застосовують запалювальну зброю у Сирії - правозахисники

Такі дії є порушенням міжнародного права, зазначається у заяві на сайті організації, передає Deutsche Welle.

За цими даними, російські і сирійські військові за останні шість тижнів застосовували запалювальну зброю щонайменше 18 разів, у тому числі під час атак по позиціях сирійської опозиції у містах Алеппо та Ідліб 7 серпня.

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"Сирійський уряд і Росія повинні негайно припинити атаки із застосуванням запалювальної зброї у районах, де проживає мирне населення", - наводяться у заяві слова директора HRW з питань озброєнь Стіва Гуса. Він відзначив, що цей вид зброї завдає жахливих тілесних ушкоджень та нестерпного болю.

HRW нагадує, що застосування запалювальної зброї порушує протокол Конвенції про заборону чи обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї. Організація закликає країни, які підписали цей документ, під час запланованої на 29 серпня зустрічі в Женеві засудити дії Москви і Дамаска та закликати їх приєднатися до протоколу.

Правозахисники стверджують, що звинувачення ґрунтуються на фотознімках та відеозаписах, зроблених під час та після атак. За даними HRW, унаслідок застосування запалювальної зброї постраждали щонайменше 12 мирних жителів.