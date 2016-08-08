Юнкер відмовляється йти на поступки Туреччині в питанні безвізового режиму

Про це сказав президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер в інтерв'ю німецькому виданню Tagesspiegel, оприлюдненому в неділю, 7 серпня, повідомляє Deutsche Welle.

"Туреччина зобов'язалася виконати загалом 72 умови, і тільки коли це відбудеться, ми зможемо скасувати візовий режим для турецьких громадян", - наголосив Юнкер. Він наголосив, що основні права, зокрема свобода преси, не можуть бути скасовані самим лише посиланням на антитерористичне законодавство.

Читайте такожЕрдоган звинуватив Захід у підтримці держперевороту і терору

Водночас на запитання, чи вважає Юнкер помилкою угоду з Туреччиною щодо врегулювання кризи біженців, він відповів: "Ми повинні співпрацювати з нашими сусідами не тому, що цей чи той уряд нам особливо подобаються, а тому, що ми маємо обов'язок допомогти людям, які страждатимуть, якщо ми не дійдемо згоди". За словами Юнкера, не можна було й далі спостерігати, як десятки тисяч мігрантів гинуть в Егейському морі.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наполягає на запровадженні ЄС безвізового режиму для турецьких громадян у найближчі місяці як частини домовленостей щодо врегулювання кризи біженців.

Останнього тижня між Туреччиною та Австрією триває дипломатична напруженість через пропозицію канцлера Австрії перервати переговори про членство Туреччини в ЄС та безвізовий режим. ЄС розкритикував масові арешти в Туреччині після провального перевороту 15 липня.