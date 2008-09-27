Райс: нарощування Росією військової потужності не вплине на баланс сил
Коментар до заяви Медведєва
Нарощування Росією військової потужності не вплине на баланс сил, заявила держсекретар США Кондоліза Райс, коментуючи заяву президента Росії Дмитра Медведєва про заходи щодо військового будівництва.
Раніше у суботу Медведєв заявив, що Росія до 2020 року повинна забезпечити гарантоване рішення ядерного стримування і комплексно забезпечити Збройні сили РФ новими зразками озброєнь.
"На баланс сил з погляду засобів ядерної заборони ці заходи ніяк не вплинуть", - заявила Райс в інтерв`ю агентству Рейтер.
Президент Росії, перераховуючи основні параметри програми бойового складу Збройних сил РФ до 2020 року, назвав, зокрема, досягнення переваги в повітрі, в завданні високоточних ударів по наземних і морських цілях, в оперативному перекиданні військ.
Крім того, заплановане серійне будівництво бойових кораблів, в першу чергу атомних підводних крейсерів з крилатими ракетами і багатоцільових підводних човнів. Створюватиметься система повітряно-космічної оборони.