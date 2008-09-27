Медведев: війна може спалахнути раптово і відбуватися абсолютно реально

Росія розпочинає серійне виробництво бойових кораблів, зокрема, атомних підводних човнів з крилатими ракетами на борту. Таку заяву зробив президент Дмитро Медведєв на зустрічі з командувачами військовими округами РФ. Президент зазначив, що події в Південній Осетії виявили необхідність модернізації Збройних сил. "Війна може спалахнути раптово і відбуватися абсолютно реально", - цитує Д.Медведева “Эхо Москвы”.

Медведев також дав розпорядження створити систему повітряно-космічної оборони для захисту Росії від ядерної зброї і терористичних атак, повідомляє РІА Новости.

Президент заявив про необхідність перевести всі бойові з`єднання в стан постійної готовності, підвищити ефективність управління військами, вдосконалити систему підготовки кадрів і забезпечити військовослужбовців найсучаснішою зброєю. Також, за словами Медведєва, треба поліпшити "соціальне самопочуття" військових. Усе це й визначатиме, на думку президента Росії, боєздатність російських військ.

"Ми повинні досягати переваги в повітрі, в завданні високоточних ударів по наземних і морських цілях, в оперативному перекиданні військ", - додав він.