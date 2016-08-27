Парламент Тунісу затвердив новий уряд

Про це повідомляє Reuters.

За дане рішення проголосували 167 членів парламенту з 217.

За словами нового прем'єра Юсефа Шахеда, уряд націлений на прийняття жорстких заходів економії з 2017 року, якщо нинішня ситуація в економіці не покращиться. Серед таких заходів - значне скорочення робочих місць в держсекторі, введення податків та ін.

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Жорсткі заходи уряду, за словами прем'єра, сприятимуть поліпшенню економічної ситуації в країні, створенню нових рбаочих місць та ін.

Видання зазначає, що 41-річний Шахед - наймолодший прем'єр-міністр країни. Раніше він обіймав посаду міністра закордонних справ.

Раніше УНІАН повідомляв, що парламент Тунісу більшістю голосів виніс вотум недовіри прем'єр-міністру Хабібу Ессіду. За відставку прем'єра проголосувало 118 депутатів при необхідних 109. Однією з головних причин такого рішення стало важке економічне становище в країні.