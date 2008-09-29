В ООН Єханурова похвалили за українських миротворців

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ та заступник Генерального секретаря ООН з питань операцій з підтримки миру пан Алан Ле РУА обговорили у США питання участі підрозділів Збройних Сил України у міжнародних миротворчих операціях під егідою ООН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, зустріч відбулась сьогодні у рамках візиту до США української державної делегації на чолі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

А. Ле РУА подякував Ю.ЄХАНУРОВУ за вагомий внесок військовослужбовців Збройних Сил України у справу підтримання миру у “гарячих точках” планети та висловив сподівання, що Україна й надалі буде однією з активних країн-контриб’юторів міжнародних миротворчих операцій під егідою ООН.