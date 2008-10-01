Саакашвілі: рано говорити про можливість мирної конференції з Росією

Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ вважає, що на сьогодні зарано говорити про можливість проведення мирної конференції з Росією.

Про це він заявив в опублікованому 30 вересня інтерв’ю газеті “The Financial Times”.

“Ми активно співпрацювали з Європою... Однак, на цей час, настрої не готові для мирної конференції”, - сказав М.СААКАШВІЛІ.

“Ми маємо почати підготовку умов для проведення реальної мирної конференції через кілька місяців”, - додав Президент Грузії.

При цьому він зазначив, що на сьогодні усі дипломатичні зусилля лише “збільшували агресивність Росії”.

За словами М.СААКАШВІЛІ, саме тому на конференції 15 жовтня, скликаної за ініціативи Євросоюзу, будуть скоріш присутні чиновники, ніж політики.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Євросоюз відмовився від намірів провести у жовтні дискусію на рівні міністрів щодо ситуації в Грузії. Зустріч призначена на 15 жовтня, однак точна дата може змінитися на день-два.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС та Росії у Нью-Йорку сторони так і не дійшли згоди ні щодо визнання Росією Абхазії та Південної Осетії як незалежних країн, ні щодо трактування положень мирного плану, запропонованого Президентом головуючої у ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ на початку серпня Росії та Грузії.